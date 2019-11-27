شكرا لقرائتكم الجنايني يتولي ملف تجديد عقد شوقى غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تولي عمرو الجنايني رئيس اللجنة ملف تجديد عقد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عقب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 والفوز بكأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كان عقد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قد انتهي بنهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر و توج بلقبها الفراعنة ، ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية تجديد عقد الجهاز بالكامل بما يتناسب مع الإنجاز الذى تحقق.

كان اتحاد الكرة قد صرف مبلغ مليون جنيه مكافأة خاصة من خزينة الجبلاية عقب التأهل لاوليمبياد طوكيو بعيداً عن لائحة المكافات المالية الخاصة التى تقضي بصرف 250 ألف جنيه لكل لاعب ، بواقع 100 ألف جنيه للتأهل للاوليمبياد و 150 ألف للفوز ببطولة أمم أفريقيا.