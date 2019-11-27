الجنايني يتولي ملف تجديد عقد شوقى غريب...

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كان عقد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قد انتهي بنهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضفتها مصر و توج بلقبها الفراعنة ، ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية تجديد عقد الجهاز بالكامل بما يتناسب مع الإنجاز الذى تحقق.
كان اتحاد الكرة قد صرف مبلغ مليون جنيه مكافأة خاصة من خزينة الجبلاية عقب التأهل لاوليمبياد طوكيو بعيداً عن لائحة المكافات المالية الخاصة التى تقضي بصرف 250 ألف جنيه لكل لاعب ، بواقع 100 ألف جنيه للتأهل للاوليمبياد و 150 ألف للفوز ببطولة أمم أفريقيا.
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