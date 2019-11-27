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شكرا لقرائتكم رئيس بعثة الأهلي في تونس يهدى السفير المصري درع القلعة الحمراء "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويتواجد فريق الكرة بالأهلي في تونس لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ووجه رئيس بعثة الأهلي الشكر للسفير نبيل حبشي، وطاقم السفارة المصرية في تونس بعد الجهود الكبيرة المبذولة مع بعثة الأهلي بداية من رحلة التنسيق والاتصالات التي بدأت قبل وصول البعثة إلى تونس، وتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع للبعثة بعد وصولها العاصمة التونسية.
وكان الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد قاما بتلبية دعوة عشاء السفير المصري في تونس نبيل حبشي.
من جانبه ، حرص نبيل حبشي على نقل تحياته لمحمود الخطيب وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع الدكتور مهند مجدي
ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي حيث كان الفريق قد خاض مرانا خفيفا أمس بعد الوصول إلى تونس علي ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادا لمواجهة الجمعة.
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