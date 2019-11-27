علامة حمراء على وجوه نجوم الكرة الإيطالية دعماً للنساء في مواجهة العنف









اسماء السيد - دعم لاعبو الأندية الإيطالية النساء في مواجهة العنف بوضعهم علامات حمراء على وجوههم، وذلك خلال الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المحلي لكرة القدم.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن منظمة "وي وورلد اونلوس" قد أطلقت حملة واسعة في إيطاليا مناهضة للعنف ضد المرأة شارك فيها عدد من أساطير الكرة الإيطالية على غرار فرانكو باريزي و أليساندرو ديل بيرو و فرانشيسكو تولدو، وعدد من النجوم السابقين ، حيث شاركوا من خلال حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما ظهر البعض الآخر وقد وضع "العلامة الحمراء" على وجوههم، مثلما فعل الإيطاليان ماركو ماتيرازي و ديل بيرو و آخرون.

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هذا وظهر الثنائي الأرجنتيني غونزالو هيغوايين و باولو ديبالا، مهاجما نادي يوفنتوس ، وقد وضعا علامة حمراء على وجهيهما ، وهي العلامة التي اختارتها المنظمة شعاراً لحملتها بعدم استخدام العنف ضد المرأة وضربها على وجهها .

ويأتي هذا التفاعل من أساطير كرة القدم ، بهدف توجيه رسالة مجتمعية بأن العنف ضد المرأة اصبح مشكلة ثقافية ينبغي التصدي له بحزم لتفادي تداعياته وانعكاساته على المجتمع الإيطالي.

يشار الى أن المنظمة قد استعانت في حملتها بالمشاهير ونجوم كرة القدم بالنظر الى شعبيتهم الواسعة لدى كافة اطياف وفئات المجتمع بهدف تسهيل و تسريع إيصال هذه الرسالة لأكبر عدد ممكن .