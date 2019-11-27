بعثة نادي الأهلي لكرة القدم تصل إلى تونس لمواجهة فريق النجم الساحلي

وصلت أمس بعثة فريق نادي الأهلي لكرة القدم الى تونس، وذلك للاستعداد لمواجهة فريق النجم الساحلي المقرر ان يقام في استاد رادس مساء الجمعة القادمة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا، وكان في أستقبال الفريق نبيل حبشي السفير السفير المصري في تونس، ومدير الأدارة للفريق الذي سافر قبل البعثة.

وكان قد أنهى مدير الادارة كل الامور التي تتعلق باستقبال البعثة واقامة المباراة وملاعب الخاصة بالتدريب وتنسيق غيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالمباراة ولقاء الفريقين، كما قد ضم فريق الأهلى في تونس كلا من: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.