النجم يكشف لمصراوي.. حقيقة تكريم رمضان صبحي وموقف كوليبالي من لقاء الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أن إدارة ناديه لن تكرم رمضان صبحي لاعب الأهلي بعد قيادته لمنتخب مصر نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأشار عاشور في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن تكريم رمضان صبحي قد يكون عن طريق أحد الجمعيات الجماهيرية للنادي، وليس من إدارته.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي أن نادي النجم ينوي تكريم رمضان صبحي قبل مباراة الفريقين، وهو ما نفاه عاشور في تصريحاته.

Advertisements

وقال متحدث النجم: "لا علم لدينا بالحديث عن تكريم رمضان صبحي، لقد شاهدت هذا الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فقط، لا أعرف كيف نشر الأهلي هذا الخبر".

وأكمل: "قد تكون المبادرة قد جاءت عن طريق جمعية أحباء أو مثل هذه الجمعيات الكثيرة وليس عن طريق إدارة النجم، لكن نحن كفريق ليس لدينا علم بالأمر".

واختتم: "سليماني كوليبالي لم يتم قيده في قائمة النجم حتى الآن، وحتى لو تم ذلك فلا أظن أننا سنضعه تحت ضغط كبير وندفع به أمام الأهلي".