تقارير تونسية: خلل دفاعي يضرب صفوف النجم قبل مواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يواصل النجم الساحلي التونسي استعداداته قبل مواجهة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثانية رفقة كل من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي، ويستهل النجم الساحلي مشواره في البطولة باستضافة الأهلي المصري على ملعب رادس مساء الجمعة المقبل.

وبحسب التقارير التونسية فإن النجم الساحلي يعاني من عدة أزمات قبل مواجهة الأهلي، كان أبرزها إقالة المدير الفني رفيق المحمدي وتعيين الإسباني خوان كارلوس جاريدو الذي سبق وتولى قيادة الأهلي الفنية منذ عدة سنوات.

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أزمة أخرى ضربت صفوف النجم الساحلي وهي الخط الدفاعي، فبحسب التقارير التونسية فإن الفريق يعاني بسبب غياب مدافعيه إما لأسباب فنية أو للإصابة.

وقالت صحيفة الشروق التونسية في تقرير سابق لها "إن الخط الخلفي للنجم يعاني ويقبل أهدافا سهلة بسبب غياب الانسجام بين لاعبيه وهو ما كلف الفريق الخروج المبكر من سباق البطولة العربية".

من جانبها أشارت صحيفة الصباح التونسية إلى أن النجم سيفتقد أيضًا جهود صدام بن عزيزة مدافع الفريق التونسي بسبب الإيقاف بعد طرده خلال مواجهة أشانتي كوتوكو الغاني.

وقالت الصباح: "إن غياب بو عزيزة سيفرض على المدرب الإسباني تغيير طريقة اللعب".