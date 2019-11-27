"مباراة ودية في اليابان وخطة كاملة".. خارطة طريق المنتخب الأوليمبي للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبي، أن هناك مقترح من أجل خوض منتخب "الفراعنة" لمباراة ودية في اليابان خلال شهر مارس المقبل.

وتأتي تلك الفكرة استعدادًا لخوض المنتخب الأوليمبي أولمبياد طوكيو المقبلة والمقرر لها في يوليو 2020.

وأضاف مدير المنتخب الأوليمبي في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورتس" اليوم الأربعاء، أن من الأفكار المطروحة السفر لليابان في مارس المقبل.

وتابع :"شوقي غريب مدرب المنتخب وضع خطة الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد المقبلة، وهناك جلسة مع الجهاز الفني الأسبوع المقبل ونهدف لتحقيق مطالبه".

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وأكمل :"أهداف شوقي غريب خلال الفترة المقبلة هيّ مشاركة اللاعبين مع أنديتهم بجانب تجميع اللاعبين مجددًا في أقرب وقت ممكن".

وأنهى :"أتمنى من اتحاد الكرة والأندية أن تساعدنا وتحقق رغبات شوقي غريب وعدم الوقوف ضده".

المنتخب المصري استطاع أن يحجز تذكرة الوصول إلى أولمبياد طوكيو من بين ثلاثة مقاعد في أفريقيا حيث وصل "الفراعنة" رفقة جنوب أفريقيا وكوت ديفوار.

ونجح المنتخب المصري أيضًا في الحصول على كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا عقب الفوز على كوت ديفوار (2-1) في البطولة التي أقيمت بمصر.