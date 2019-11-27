صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، يستضيف ملعب آنفيلد معقل ليفربول الإنجليزي مباراة بين الريدز ومنافسه نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتربع ليفربول على قمة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه نابولي في المرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة، بينما يتواجد ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل جينك البلجيكي جدول المجموعة بنقطة واحدة.

ويسعى ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لحسم مباراة اليوم لصالحه من أجل التأهل إلى منافسات دور الـ16، والثأر من الفريق الإيطالي الذي أذاقه الهزيمة في مباراة الجولة الأولى بهدفين دون رد.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كلوب مساء أمس الثلاثاء أكد غياب لاعبه جويل ماتيب عن المباراة، بينما أثار الشكوك حول جاهزية المصري الدولي محمد صلاح.

وقال كلوب: "صلاح يتدرب بشكل جيد، خاصة يوم (الأحد)، بينما لم يقم بما عليه فعله في تدريبات الاثنين، لست قلقًا بشأنه، سنرى في تدريبات الثلاثاء ماذا سيحدث".

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وكان صلاح قد اشتكى مجددًا من الإصابة بكاحل القدم خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي بالجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي، وغاب عن معسكر المنتخب المصري.

وبحسب التقارير الأوروبية فمن المتوقع أن يستعين كلوب بتشكيل مكون من :

حرسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر- أرنولد، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، آندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، جيجي فينالدوم.

خط اهلجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.