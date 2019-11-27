التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ودورتموند بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

على ملعب كامب نو، يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على برشلونة الإسباني في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان في المجموعة السادسة حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن دورتموند، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذي سلافيا براج جدول الترتيب بنقطتين.

ويحتاج فريق برشلونة تحت قيادة مدربه ايرنستو فالفيردي للفوز في مباراة اليوم لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعد تعثره أمام سلافيا براج التشيكي في الجولة الرابعة بالتعادل السلبي.

ومن المقرر أن يفتقد الفريق الكتالوني في مباراة اليوم جهود مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه بسبب الإيقاف، بينما يغيب خوردي ألبا وسيميدو للإصابة.

على الجانب الآخر يفتقد دورتموند خدمات الثلاثي باكو ألكاسير، جاكوب برون لارسن وتمواس ديلاني للإصابة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريقي برشلونة ودورتموند:

برشلونة

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

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خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، كليمنت لينجليه، صامويل أومتيتي، فيربو

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرخيو بوسكيتس، آرثر ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي

بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: أشرف حكيمي، مانويل أكانجي، ماتس هوميلز، رافاييل جيريرو

خط الوسط: أكسيل فيتسل، جادون سانشو، ماركو رويس، جوليان براندت، ثورجان هازارد

خط الهجوم: ماريو جوتزه