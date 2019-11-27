أول تعليق من كاف بعد تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن كاف سيبدأ البحث في السيناريوهات التي سيسير عليها بعد إعلان الزمالك رفضه خوض مباراة السوبر الإفريقي.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الثلاثاء عن رفضه فكرة خوض السوبر الإفريقي أمام الترجي في دولة قطر.

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الكاف كان قد أعلن بعد اجتماع للمكتب التنفيذي والذي جرى في القاهرة الخميس الماضي، أن مباراة السوبر سَتٌقام في دولة قطر يوم 14 من شهر فبراير المقبل أمام الترجي التونسي بطل دوري الأبطال.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "الكاف تابع تصريحات رئيس الزمالك والذي أعلن فيها رفضه لعب السوبر في قطر، سنبدأ البحث في السيناريوهات بناءً على عدم رغبة الزمالك عدم لعب المباراة في المكان المقرر لها."

وكان الكاف قد وقع اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم من اجل استضافة مباريات السوبر الإفريقي وكانت البداية العام الماضي بين الترجي والرجاء والتي انتهت بفوز الرجاء باللقب.