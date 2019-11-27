هل يستمر؟.. تقارير تكشف مستقبل النني مع بيكشتاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن إدارة نادي بيشكتاش التركي ترغب في تمديد فترة استعارة المصري محمد النني من أرسنال، والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا لما ذكره موقع HITC الإنجليزي نقلًا عن صحيفة فاناتك التركية، فإن إدارة بيشكتاش ترغب في استمرار النني بصفوف الفريق لموسم إضافي.
وأوضح الموقع، أن بيشكتاش يمتلك خيار شراء النني نهائيًا بعد انتهاء الموسم الجاري مقابل دفع 13.7 مليون يورو، إلا أنه يفضل استعارته لموسم آخر.
وشدد الموقع على أنه رغم البداية غير الجيدة للنني مع بيشكتاش والتي شهدت تعرضه للطرد في مواجهة غازي عنتاب، لكن العودة القوية بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر الماضي أدت إلى رغبة النادي التركي في الإبقاء عليه.
وألمح التقرير الإنجليزي، إلى أن إدارة أرسنال لن تمانع في بقاء لاعب الوسط المصري مع بيشكتاش، إلا أنها قد ترفض أن يكون على سبيل الإعارة.
الجدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بيشكتاش معارًا من أرسنال مطلع الموسم الجاري، حيث يشارك بصفة أساسية مع الفريق في الدوري التركي والدوري الأوروبي.
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