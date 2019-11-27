مدرب يد الأهلي يحاضر اللاعبين قبل لقاء سبورتنج

يعقد أولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، محاضرة مهمة للاعبين؛ استعدادا لمواجهة سبورتنج المقرر أن تقام غدًاالخميس في الإسكندرية .
ويقوم ليندجرين خلال المحاضرة بالتطرق للعديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة منكل لاعب في المباراة المرتقبة .
ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب في ظل أهمية اللقاء الذي يسبق مواجهة الزمالك التي ستقام الجمعة المقبلة على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر .
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