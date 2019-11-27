غدًا.. أهلي 2002 يواجه اتحاد الشرطة ببطولة منطقة القاهرة

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢، ضيفه اتحاد الشرطة، غداً الخميس، في المباراة المقرر إقامتها الساعة 12 ظهرا على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثامنة من بطولة منطقة القاهرة.
يسعى الأهلي خلال مباراة الشرطة لتحقيق الفوز ومواصلة انتصاراته بالبطولة لتأكيد صدارته للترتيب وتأهلهلبطولة القطاعات.
فريق ٢٠٠٢ بالأهلي يمتلك ٢١ نقطة، جمعها من الفوز على نشء العمال ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات٩ - صفر، وعلى حدائق حلوان١١ - صفر، وعلى كل من النوبي ومركز شباب باب الشعرية 2- صفر (اعتباريا)،وعلى الزهور ٤ - صفر، وعلى شباب زينهم ٨ - صفر، مسجلاً ٥٩ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف.
ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً، ومحمد سمارة مدرباً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مديرا إداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا ، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.
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