مدرب طائرة الأهلي يشيد بثنائي الفريق

أكد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق لديه طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ وأهمها الفوز بالبطولات الأربع التي ينافس عليها خلال الموسم الجاري.

وأشاد مصيلحي بما قدمه لاعبو الفريق خلال المرحلة الماضية، خاصة محمد عبدالمنعم «منعم» وأحمد قطب اللذين كان لهما دور مؤثر مع الفريق.

وقال إن منعم كان له بصمة مؤثرة بعد

عودته من الإصابة، خاصة في الفترة التي شهدت غياب اللاعبين الدوليين، حيث قام بدور كبير في دعم زملائه بفضل خبراته، كما أن أحمد قطب كان له دور فعال في نجاح الفريق بتحقيق 100 انتصار متتالٍ، قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، متمنيًا عودته سريعا والمساهمة في حصد المزيد من البطولات.

ويستأنف الفريق الأول لكرة الطائرة، رجال، بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء تدريباته؛ استعدادا للمباريات المقبلة في المرحلة النهائية من منافسات بطولة الدوري.

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ويخوض اللاعبون مرانا استشفائيًا بعد حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط خلال الجولة الماضية.

ويعقد محمد مصيلحي المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين؛ للتأكيد على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة بشكل كبير بعد الإنجاز الذي حققه الفريق بالوصول إلى الفوز رقم 100 على التوالي خلال الفترة الماضية.