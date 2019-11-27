الأهلي يهدي درع النادي لسفير مصر في تونس

حرص الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس، على نقل تحيات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى السفير المصري في تونس نبيل حبشي، وقام بإهداء درع النادي الأهلي إليه، ودرع أخرى إلى القنصل المصري حازم غيث.

ووجه رئيس بعثة الأهلي الشكر للسفير نبيل حبشي، وطاقم السفارة المصرية في تونس بعد الجهود الكبيرة المبذولة مع بعثة الأهلي بداية من رحلة التنسيق والاتصالات التي بدأت قبل وصول البعثة إلى تونس، وتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع للبعثة بعد وصولها العاصمة

التونسية.

وكان الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد قاما بتلبية دعوة عشاء السفير المصري في تونس نبيل حبشي.

ويتواجد فريق الكرة بالأهلي في تونس لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.