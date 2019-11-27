غدًا.. أهلي 2004 يواجه المقاولون العرب ببطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ غداً الخميس مع ضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تقام الساعة ٢.٣٠ عصراً على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٢ وقبل الأخيرة من الدور الأول لبطولة الجمهورية.

المباراة هي الأخيرة للأهلي خلال الدور الأول من البطولة، ولن تكون له مباراة في الجولة ١٣، لذلك يسعى بقوة لتحقيق الفوز على المقاولون العرب لينهي

الدور الأول بشكل جيد، ويواصل الصراع على صدارة الترتيب.

الأهلي يمتلك في رصيده ٢٢ نقطة، جمعها من الفوز في ٦ مباريات والتعادل في ٤ ، والهزيمه مرة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ - ١ في المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ - ٢، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام

الزمالك صفر - ٢، وتعادل مع الجونة ١ - ١، وفاز على إنبي ٦ - ١، وعلى سموحة ٣ - ٢، وتعادل مع حرس الحدود سليياً، وفاز على الأسماعيلي ٧ - صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبياً، مسجلاً ٢٩ هدفاً مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وسيد الغزاوي طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيلا وأحمد شوقي إخصائيا للتدليك.