الأهلي يخوض مرانه الثاني في تونس استعدادًا للقاء النجم الساحلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي .

وكان الأهلي قد خاض مرانا خفيفا

أمس بعد الوصول إلى تونس على ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادًا لمواجهة الجمعة .

ويلتقي الأهلي نظيره النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .