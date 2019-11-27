الأهلي يخوض مرانه الثاني في تونس استعدادًا للقاء النجم الساحلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي .
وكان الأهلي قد خاض مرانا خفيفاأمس بعد الوصول إلى تونس على ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادًا لمواجهة الجمعة .
ويلتقي الأهلي نظيره النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .
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