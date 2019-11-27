500 مشجع لمساندة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

قال نبيل حبشي، السفير المصري في تونس إنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع أهلاوي لمباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس بالعاصمة التونسية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة على استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وحرص نبيل حبشي السفير المصري في

تونس على نقل تحياته للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس.

وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل مثالي؛ لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مواجهة النجم الساحلي.

وكان الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قد قام بإهداء درع النادي الأهلي إلى نبيل حبشي السفير المصري في

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تونس، ودرع أخرى إلى حازم غيث القنصل المصري في تونس وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لتلبية دعوة العشاء التي تلقاها النادي الأهلي من السفير المصري.

وقرر نبيل حبشي، السفير المصري في تونس، حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء علي ملعب الجامعة التونسية.

وقال السفير المصري إنه لم يتسن له حضور أول مران للفريق أمس، ولكن سيكون متواجدا اليوم في مران الأهلي؛ لتقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء النجم الساحلي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.