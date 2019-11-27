تنظم وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2019-2020 خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتي 1 من ديسمبر القادم بالمدينة الشبابية والرياضية بالإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للياقة البدنية وتزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة واليوم العالمي للرياضة الجامعية، والذي يهدف إلي رفع مستوي اللياقة البدنية للأشخاص أصحاب الهمم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلي مشاركة أكبر عدد من الطلاب الجامعينأصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية والعمل علي دمجهم في المجتمع المصري واستغلال طاقاتهم الاستغلال الأمثل.
حيث يشارك في اللقاء ٢٥ جامعة وفرع باجمالي ٦٥٠ مشاركا ومشاركة علي مستوي الجمهورية، يتنافسون في "العاب قوي - العاب قوي مكفوفين - تنس طاولة - رفع الأثقال - الكرة الطائرة جلوس - كرة الجرس - كرة قدم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الشباب تنفذ اللقاء الرياضي لذوي الإعاقة تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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