سفير مصر في تونس: الأهلي نموذج مشرف للكرة المصرية والأفريقية

أكد نبيل حبشي، السفير المصري في تونس، سعادته بتواجد بعثة الأهلي في تونس؛ لخوض مواجهة النجم الساحلي المقرر لها مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
أضاف أن الأهلي يبقى نموذجا مشرفا للكرة العربيةوالإفريقية، وهو خير سفير لهما، مؤكدًا أنه يتوقع فوز الأهلي على النجم الساحلي في مواجهة الفريقين المقبلة، نظرا للمستوى المتميز الذي يقدمه الأهلي خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والتي استمرت ملامحها بشدة في الرباعية المميزة التي حققها الفريق أمس الأول علي حساب الجونة في الدوري.
أوضح السفير نبيل حبشي أن الأهلي يبقى بمثابة نموذج يحتذى به الجميع، في ظل الصورة المشرفة التي تظهر بها جميع بعثاته الرياضية في الخارج، والتي تعكس مدى الاحترافية التي تدار بها منظومة العمل داخل نادي القرن، وتنال إشادة واحترام وتقدير الجميع.
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