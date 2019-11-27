غدًا.. وزارة الرياضة تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عقد رعاية المشروع القومي للإسكواش

يعقد الدكتور أشرف صحبي وزير الشباب والرياضة، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن رعاية المشروع القومي للإسكواش.
ومن المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي غدا الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاجتماعات بالدور الثاني بوزارة الشباب والرياضة،وذلك للإعلان عن رعاية البنك الأهلي للمشروع القومي للاسكواش.
وسيشهد المؤتمر الصحفي حضور رئيس اتحاد الاسكواش المصري ورئيس البنك الأهلي وعدد من المسئولين الرياضيين.
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