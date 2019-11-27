نتيجة مباراة السعودية والكويت فى خليجي 24

يشهد ملعب “عبد الله بن خليفة” الدولي بنادي الدحيل بالدوحة، اليوم الأربعاء 17-11-2019، مواجهة ساخنة فى احدي مباريات اليوم بين المنتخبين السعودي والكويتي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) والمقامة فى قطر.

وتقام المباراة فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ويقع المنتخبين ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضاً منتخبي البحرين وعمان.

ورغم ظروف الإصابات، التي أفقدت المنتخب السعودي بعض نجومه أمثال محمد العويس وعبدالله مادو وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن العبيد، إلا أنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف الخطوط، يأتي في مقدمتهم لاعبو الهلال الذين قادوا فريقهم للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، ومن المتوقع أن يشارك بعضهم في مباراة اليوم متى ما رأى المدرب الفرنسي إيرفي رينارد ذلك، خصوصاً أنهم لم يلتحقوا بالبعثة إلا يوم أمس بعد عودتهم من اليابان.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة اليوم بعد أيام قليلة فقط من تأكد مشاركته في البطولة، مما أثر على إستعدادات الفريق، لهذه المنافسة التي لم تكن في حسابات مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

ويدخل المنتخب السعودي هذه البطولة وهو منتشي بالأداء الجيد الذي قدمه في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية والذي ظهر في الريمونتادا التي قام بها “الأخضر” أمام أوزباكستان في الفوز الكبير بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الأخير.

كما تمثل البطولة احتكاكًا ضخمًا للأخضر في سبيل تطوير الأداء استعدادًا للمرحلة المقبلة الصعبة في التصفيات، وسبق لمنتخب الصقور الخضر الفوز ببطولة كأس الخليج العربي ثلاث مرات..

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أما الكويت، والذي يُعد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج برصيد 10 ألقاب، يدخل هذه البطولة وعينه على إعادة النشاط والحيوية للكرة الكويتية مجددًا من خلال التتويج باللقب الغائب منذ نسخة 2010 والتي أقيمت فى اليمن.

وستكون مواجهة اليوم هي الواحدة والعشرين في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما ببطولات كأس الخليج، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في خمس لقاءات، مقابل ثمان إنتصارات للكويت، وخيم التعادل بينهما في سبع مباريات.

وسجل لاعبو السعودية 18 هدفًا في المرمى الكويتي، بينما نجح لاعبو الكويت في إحراز 26 هدفًا بالشباك السعودية.

القنوات الناقلة:

تنقل مباراة منتخب السعودية ومنتخب الكويت في كأس الخليج “خليجي 24″، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي، تعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف.

وينقل لكم مكتب الخليج 365 “بث مباشر” للمباراة دقيقة بدقيقة.