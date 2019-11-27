اونلاين | YALLA SHOOT| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YALLA SHOOT| مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة تشيلسي وفالنسيا بث مباشر اليوم الأربعاء 2019/11/27 دوري أبطال أوروبا، مباراة جديدة تجمع بين فريق فالنسيا وفريق تشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب المستايا، حيث تمكن فريق تشيلسي من المشاركة خلال 4 مباريات حتى هذه اللحظة حقق الفوز خلال مباراتين، وتعادل خلال مباراة واحدة فقط، إلا إنه خسر خلال لقاء واحد فقط، ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأمل فريق تشيلسي أن يحق الفوز وأن يخطف نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب وأن يتنافس على صدارة جدول الترتيب، أما عن فالنسيا الذي يستعد لمواجهة غريمه استعداداً قوياً حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 7 نقاط تمكن من خطفها من خلال فوزه في مباراتين وتعادل خلال مباراة واحدة وخسر في أخرى، ويسعى الفريقان أن يحققا نتيجة إيجابية تمكنهم من الإقتراب من خطف لقب البطولة.

يلتقى فريقى تشيلسي وفالنسيا فى لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة من دورى أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب ميستايا اليوم لقاء بين فالنسيا ونظيره تشيلسى فى لقاء من نوع خاص، واض نادى تشيلسى أربعة مباريات، فاز فى مبارياتين، وتعادل لقاء، وتلقى هزيمة واحدة، حيث يحتل يحتل المركز الثانى برصيد 7 نقاط، على الجانب الآخر نادى فالسيا يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط، من وز مبارياتين وتعادل مباراة، وهزيمة واحدة، ويدخل اليوم أمام البنشنرز ويحاول الخروج من اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية جيدة وفرصته فى حصد الثلاث نقاط اليوم خصوصا أنه سيخوض اللقاء اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

تنطلق المواجهة بين فريقى تشيلسى وفالنسيا فى تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، والتى ستذاع على قناة بى إن سبورت 1

فالنسيا Vs تشيلسي.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : المستايا .

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المعلق : خليل البلوشي .

نتيجة مباراة الذهاب : تشيلسي (0-1) فالنسيا.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

يلتقي فريق Valencia C.F مع نظيره Chelsea FC، شاهد بث مباشر لمباراة تشيلسي وفالنسيا المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة في تمام الساعة 19:55 مساء، التي يحتضنها استاد "ميستايا".