رياضة | عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موقف هازارد من خوض لقاء الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد من خوض لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل في الدوري.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي يوم أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحفي خافيير هيرايرز لإذاعة الكادينا سير الذي اشار إلى أن هازارد سوف يلحق بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل.

واكدت التقارير على أن هازارد تعرض لإصابة عضلية على مستوي الأنكل الأيمن بعد ضربه من مدافع سان جيرمان مونييه في الدقيقة 65.