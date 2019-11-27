رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صفعة قوية لكثير من أندية الدوري المصري الممتاز وفي مقدمتهم حامل لقب البطولة الموسم الماضي النادي الأهلي.

وأغلق إدارة النادي حديث العهد الباب أمام رحيل الكثير من نجومه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة على الرغم من تلقي إدارة الفريق للكثير من العروض الأوروبية من أجل بيع عدد من نجوم الصف الأول للفريق .

وعلم " الخليج 365 الرياضي " من مصادر مطلعة أن إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الفرنسي سيباستيان ديسابر أبدوا رفضهم التام لفكرة الإستغناء عن أي لاعب خاصةً وأن الفريق مقبل على كثير من التحديات المحلية منها والقارية .

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وكان النادي الاهلي قد فتح باب الإتصال الشفهي مع نجم الفريق البوركينافي إيريك تراوري للحصول على توقيعه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لكن قرار مجلس الإدارة بعدم التفريط في أي من لاعبيه جعل إدارة القلعة الحمراء تنسحب.

هاني سعيد يظهر في جهاز بيراميدز اليوم الأربعاء

وفي سياق مختلف يظهر المدير الرياضي الجديد لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز هاني سعيد اليوم الأربعاء في إستاد الدفاع الجوي لحضور مباراه فريقه التي يلعبها ضد أسوان لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري .

وكان هاني سعيد قد أعلن يوم أمس الثلاثاء إعتزاله لعبة كرة القدم بعد تاريخ حافل بالإنجازات والألقاب على المستوى الفردي والجماعي مع الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر.

