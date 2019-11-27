رياضة | الأهلي يخوض تدريبه الثاني في تونس بحضور السفير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض تدريبه الثاني في تونس بحضور السفير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نبيل حبشي، سفير مصر في تونس حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء علي ملعب الجامعة التونسية.



وقال السفير المصري إنه لم يتسن له حضور أول مران للفريق أمس، ولكن سيكون متواجدا اليوم في مران الأهلي؛ لتقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني، وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء النجم الساحلي.



ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني اليوم في تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.



وكان الأهلي قد خاض مرانا خفيفا أمس بعد الوصول إلى تونس علي ملعب الجامعة التونسية، ومن المقرر أن يخوض اليوم مرانا قويا استعدادا لمواجهة الجمعة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.