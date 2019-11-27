رياضة | مدافع برشلونة عرض نفسه على يوفنتوس لمزاملة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة عرض نفسه على يوفنتوس لمزاملة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عرض مدافع برشلونة نفسه على يوفنتوس الإيطالي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن هناك وكلاء قاموا بعرض توديبو مدافع فريق برشلونة على يوفنتوس الإيطالي الذي كان يهتم بالفعل بالتعاقد معه في وقت سابق.
واشار الموقع إلى أن نادي يوفنتوس رفض تماماً فكرة التعاقد مع مدافع برشلونة توديبو مؤكدين على أن اللاعب ليس ضمن خطط النادي.
ويعد مدافع برشلونة، أحد أهداف نادي باير ليفركوزن الألماني في الوقت الحالي، والذي يسعى لضمه على سبيل الاعارة لانقاذه من مقاعد بدلاء برشلونة.
ويلتقي مساء اليوم فريق برشلونة مع نظيره بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.