رياضة | سر إرسال الأهلي لاستغناء مؤمن زكريا على منزله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر إرسال الأهلي لاستغناء مؤمن زكريا على منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسئولو النادي الأهلي ما أثير عن الاستغناء عن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية وعدم تحمل نفقات علاجه وذلك بعدما أعلن الإعلامي "هاني حتحوت" عبر برنامجه أمس أنه تم إرسال الاستغناء الخاص باللاعب إلى منزله.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي عن حقيقة إرسال الاستغناء مؤكدًا أن هذا إجراء روتيني يتم بإخطار اللاعب على منزله.

وقال مصدرمسئول في النادي الأهلي: "مؤمن زكريا غير مقيد بالفريق ومجلس الأهلي يتحمل نفقات علاجه بالكامل، واللاعب نفسه يعلم أنه ليس في الأهلي بالوقت الحالي.. كيف سيمارس الكرة أو يكون على ذمة النادي وهو يتلقى العلاج".

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وتابع: "في بداية أي موسم كروي إذا تعرض لاعب في أي فريق لإصابة طويلة، يتم رفع اسمه من القائمة بشكل مؤقت، وهذا لا يعني بالضرورة رحيله ولكن لاستغلال مكانه في القائمة".

واختتم المصدر: "رفع اسم مؤمن زكريا هو مجرد إجراء روتيني وطبيعي، وليس إجبارًا على رحيله لأن الأهلي يتمسك بأبنائه، وخروجه عن القائمة كان بعلم الجميع، فلماذا التحدث في هذا الوقت تحديدًا؟ أعتقد لا اللاعب ولا مجلس الإدارة ينشغل بكل هذه الكلمات".

وينتظر مؤمن زكريا، حاليًا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج، إذ يقوم حاليًا بالتدريب مع مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق، حسين عبدالدايم، بشكل خاص، كما زار اللاعبين في النادي الأهلي خلال الفترة السابقة في عدة مناسبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم الجمعة المقبل على الملعب الأوليمبي برادس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.