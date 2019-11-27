رياضة | الفرق المتأهلة إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرق المتأهلة إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وشهدت مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة من دور المجموعات تأهل 3 فريق رسميا وهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتوتنهام لينضموا لبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان

ريال مدريد

المجموعة الثانية

بايرن ميونخ

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توتنهام

المجموعة الثالثة

مانشستر سيتي

المجموعة الرابعة

يوفنتوس

ولا يزال هناك العديد من الأندية تنتظر حصد الانتصار اليوم في اليوم الثاني من دور المجموعات بالجولة الخامسة لضمان التأهل.

وسنكون على موعد اليوم مع لقاء ناري بين برشلونة ودورتموند في لقاء يحتاج الفريقين للفوز للتأهل فيما سيكون اللقاء الثاني بين ليفربول ونابولي وهما أيضاً في حاجة للانتصار للتأهل للدور المقبل.