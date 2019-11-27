رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض برشلونة اختبارًا صعبًا مساء اليوم الأربعاء، وذلك عندما يستقبل على ملعبه "كامب نو" ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري أبطال أوروبا

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز وحسم بطاقة الصعود للدور المقبل، فيما يأمل بوروسيا دورتموند في العودة لألمانيا بنتيجة إيجابية تساعده على التأهل.

واستقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في مباراة اليوم كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

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خط الدفاع : سيرجيو روبيرتو - صامويل أومتيتي - كليمونت لينجليت - جونيور فيربو

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد ٨ نقاط، فيما يأتي بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني بـ٧ نقاط.