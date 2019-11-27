رياضة | أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الأهلي على أزمة علاج مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قجر الإعلامي هاني حتحوت، مساء أمس الثلاثاء مفاجأة بشأن لاعب الأهلي مؤمن زكريا ، وانه تلقى خطاب استغناء من ناديه، دون إخطاره سابقاً.

ومن خلال برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، قال حتحوت: "جاء خطاب الاستغناء إلى منزل مؤمن زكريا، وقد تكون هذه الخطوة قانونية كون لا يوجد عقد مفعل بين اللاعب وناديه".

وتابع : " أعلن النادي الأهلي في 14 سبتمبر تحمله تكاليف علاج مؤمن زكريا، وحصوله على مستحقاته المالية سواء كان في قائمة الفريق أم لا، لكن ما حدث أن القلعة الحمراء أبلغت اللاعب أنها لن تستطيع تحمل تكاليف علاجه وتعاقده".

وانهى حتحوت: " اللاعب مؤمن زكريا يرى أن موقف الأهلي غريب ، وربما يصدر النادي الأحمر بيانا لتوضيح تلك الواقعة".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني الحالي وبيراميدز السابق، استقبل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري خلال تواجده في الرياض.

ونشر آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، يظهر فيه برفقة مؤمن زكريا الذي كان ضيفه، متسائلا عن مدى تحسن حالته وكتب آل الشيخ، : "الكابتن مؤمن زكريا في زيارة لأخوه، ومن هنا يطلع لأمريكا إن شاء الله أحسن مركز متخصص ويرجع لينا أحسن من الأول بإذن الله، السعودية ومصر أيد واحدة، واللي يلعب معانا يستحمل ويتعور".

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كما أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة استغناء الأهلي عن اللاعب مؤمن زكريا وإخطاره بذلك في خطاب على منزله، وكذلك عدم تسلم اللاعب مقدم عقده مع النادي الأحمر.

وخلال برنامجه الإذاعي على قناة "أون سبورت" ، قال شوبير: " إن إجراء إخطار زكريا بالاستغناء عنه الذي تم إرساله إلى بيته حقيقي لكنه ليس كما يعتقد البعض، فلم يصله أمس بل منذ فترة.

وتابع: "أن هذا يعتبر إجراء روتينيا عند عدم قيد لاعب في قائمة الفريق، إذ يجب إخطاره على منزله، موضحًا أن عدم القيد جاء بالاتفاق بين اللاعب والنادي بسبب مرضه" .

وأكد: أن مؤمن زكريا ينتظر حاليًا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج، إذ يقوم حاليًا بالتدريب مع مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق، حسين عبدالدايم، بشكل خاص، كما زار اللاعبين في النادي الأهلي خلال الفترة السابقة في عدة مناسبات.

وأوضح شوبير: "هذا طبيعي لعدم قيده ولكن الأهلي يتحمل تكاليف علاجه كاملة كما عرض البعض تبرعات كتركي آل الشيخ مشكورًا".

ومن المقرر أن أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن أن النادي الأهلي سيقوم بالتوضيح موقف الاستغناء عن مؤمن زكريا في بيان رسمي.