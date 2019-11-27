رياضة | عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن مؤمن زكريا وعدم تحمل علاجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حقيقة فسخ النادي الأهلي لعقد مؤمن زكريا وإرسال خطاب رسمي بالاستغناء عنه بعد أزمة إصابته بضمور في العضلات.

وأكد أحمد شوبير عبر نامجه الإذاعي "مع شوبير" أن الأهلي أرسل إخطار الاستغناء عن مؤمن زكريا منذ فترة كبيرة كإجراء روتيني متبع في هذه الحالات.

وأشار شوبير إلى أن هذا الإجراء روتيني عند عدم قيد لاعب في قائمة الفريق إذ يجب إخطاره على منزله مشددًا على أن ذلك جاء بالاتفاق بين إدارة النادي ومؤمن زكريا.

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وشدد شوبير على أن الأهلي يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا ولا أساس من الصحة عن رفضه استكمال تحمل تكاليف علاج اللاعب مشيرًا إلى أن مؤمن ينتظر حاليًا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج.

وأضاف أن مؤمن يتدرب مع حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق بشكل خاص قائلًا عن عدم تسلم اللاعبين لمقدم عقده: "هذا طبيعي لعدم قيده ولكن الأهلي يتحمل تكاليف علاجه كاملة وهناك من عرض التبرع بكافة التكاليف مثل المستشار تركي آل الشيخ".