رياضة | مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إصابة هازارد؟ إنها أكثر من مجرد ضربة، حيث يوجد التواء أيضًا، وأخبرته بأن يحصل على راحة لمدة 3 أيام".

ويسعي ريال مدريد لتجهيز هازارد في الفترة القادمة خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة صعبة امام برشلونة في الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.