رياضة | مدة غياب هازارد عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدة غياب هازارد عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني عن مدة غياب البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط الفريق بعد إصابته يوم امس أمام سان جيرمان.
وتعرض هازارد لإصابة قوية أمام سان جيرمان بعد تدخل قوي من مونييه غادر على آثرها ملعب اللقاء في الشوط الثاني ليشارك جاريث بيل بديلاً منه.
وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إصابة هازارد؟ إنها أكثر من مجرد ضربة، حيث يوجد التواء أيضًا، وأخبرته بأن يحصل على راحة لمدة 3 أيام".
ويسعي ريال مدريد لتجهيز هازارد في الفترة القادمة خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهة صعبة امام برشلونة في الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة.