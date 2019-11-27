ميسي يصل لمباراته الـ700 بقميص برشلونة أمام دورتموند

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يصل اليوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، لمباراته الـ700 بقميص الفريق الكتالوني عندما يواجه بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال.



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موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

ويلتقي برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كامب نو".

رقم مميز بإسم تشافي

حيث يعد أكبر عدد مشاركات مع برشلونة مسجل بإسم تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق، والمدير الفني الحالي لنادي السد القطري، بـ 767 مباراة، مع العملاق الكتالوني.

وشارك ميسي في 699 مباراة مع الفريق الكتالوني، نجح خلالها في تسجيل 612 هدفا.