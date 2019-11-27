"سانشو" الخيار الأنسب لكبيري الليجا العام المقبل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تسعى أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانية لضم لاعب ذات سرعات ومهارات مميزة، حيث أن الأول لديه رعب من رحيل مهاجمه لويس سواريز لتقدمه بالسن ٣٢ عاما والأخير لحاجته كبديل للمغضوب عليه جاريث بيل، حتى يكون هناك صراع جديد بين الغريمين على نجم بورسويا دورتموند الألماني.

Advertisements

وتشير صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الشاب الإنجليزي جادون سانشو تتصارع عليه أندية مان سيتي واليونايتد، إلا أن رغبة اللاعب هي تفضيل برشلونة أو ريال مدريد، بحيث أن نجم الأسود الثلاث قدم أداء مميز خلال الموسم الماضي والحالي ليكون أحد الأسماء، التي تصارع عليها كافة أندية القارة العجوز.

على الصعيد ذاته ينوي جوارديولا مدرب السيتزين إعادة اللاعب لصفوف الفريق، الذي رحل عنه بالعام ٢٠١٧ ومعه ليفربول الراغب بقوة للظفر بخدمات اللاعب ليكون لدى سانشو خيارات عديدة لرغبته القوية بالرحيل عن سيجنال إيدونا بارك نتيجة ترنح الفريق وخسارته العديد من اللقاءات والتعادل بأكثر من مناسبة.

جدير بالذكر أن سانشو من المرجح أن يكون أحد لاعبي المنتخب الإنجليزي تحت قيادة "ساوث جيت" خلال بطولة اليورو العام المقبل، حتى يكون طريقه ممهد للانتقال دون عواقب لأي فريق يطمح بالانتقال له.