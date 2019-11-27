شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (3) لدوري الأبطال: سجل أوكراني غير مسبوق.. وفوز إيطالي تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل على ملعبه بنتيجة 1-1 ضد فريق شاختار دونيستك الأوكراني في مباراة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وضمن مانشستر سيتي تأهله كأول المجموعة لدور الـ16 من دوري الأبطال بعد حفاظه على فارق النقاط النقاط بينه وبين النادي الأوكراني (صاحب المركز الثاني) عند 5 نقاط كاملة قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.

ولم يقدم مانشستر سيتي العرض المنتظر، وعلى الرغم من سيطرته على حيازة الكرة وامتلاكه النصيب الأكبر من محاولات التسديد (16 مقابل 7)، إلا أن الضيوف كانوا أصحاب الفرص الأخطر من خلال صنع 3 فرص تهديفية محققة (مقابل 1 فقط لأصحاب الأرض) وعدم استغلالهم سوى لفرصة وحيدة.

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وجاءت نتيجة المباراة ليستمر السجل المميز للمدرب بيب جوارديولا ضد النادي الأوكراني، فالمدرب الإسباني فاز في 9 مباريات من بين 13 مواجهة ضد بطل أوكرانيا في المسابقات الأوروبية (تعادل 2 وخسر 2) خلال مسيرته التدريبية، وهو السجل الأفضل له من الانتصارات ضد نادي في المسابقات الأوروبية.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله بدون هزيمة في أخر 10 مباريات بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال (فاز 7 وتعادل 3)، في حين لم يخسر شاختار للمباراة الرابعة على التوالي خارج قواعده في دوري الأبطال محققًا سجل غير مسبوق في تاريخ مشاركات النادي بالمسابقة (فاز 2 وتعادل 2).

وفي إيطاليا، حقق أتالانتا فوزًا تاريخيًا عندما تغلب على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 2-0، ليحقق النادي الإيطالي فوزه الأول في تاريخ المسابقة، ومن مباراته رقم 5 في دوري الأبطال.

وأصبح أتالانتا عاشر نادي إيطالي يحقق الفوز في مباراة بدوري الأبطال، لتصبح إيطاليا رابع دولة لديها 10 فرق أو أكثر تحقق الانتصار في المسابقة (بعد إسبانيا «13»، ألمانيا «12» وإنجلترا «10»).

وجاء فوز أتالانتا ليحافظ النادي الإيطالي على فرصة تأهله للأدوار الإقصائية للمسابقة في مشاركته الأولى على الإطلاق، مع وصول رصيد الفريق إلى 4 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن شاختار الأوكراني قبل مباراة الجولة الأخيرة بين الفريقين في أوكرانيا، والتي قد يكون الفوز فيها كافيًا للنادي الإيطالي من اجل تأهل تاريخي (مع عدم تحقيق دينامو زغرب للفوز في مباراته الأخيرة في كرواتيا ضد مان سيتي).