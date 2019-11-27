شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (2) لدوري الأبطال: أرقام مذهلة لـ«ليفاندوفسكي».. وعودة غير مسبوقة لـ«مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن بايرن ميونخ صدارته رسميًا للمجموعة الثانية قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد أن تغلب على مضيفه النجم الأحمر الصربي بنتيجة 6-0.

وعزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه (توتنهام: 10 نقاط) قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه الكبير هذا الموسم، وسجل في مباراة الأمس 4 أهداف، ليعزز من موقعه في صدارة ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 10 أهداف.

وسجل «ليفاندوفسكي» رباعيته التهديفية ضد النجم الأحمر خلال الفترة بين الدقيقة 53 والدقيقة 67 (14 دقيقة و31 ثانية)، وهو أسرع سوبر هاتريك للاعب في تاريخ دوري الأبطال.

وأصبح البولندي ثاني لاعب من بايرن ميونخ يسجل سوبر هاتريك في دوري الأبطال هذا الموسم (بعد سيرجي جنابري ضد توتنهام في لندن)، ليصبح بايرن ميونخ هو أول فريق يسجل من صفوفه لاعبون سوبر هاتريك خلال موسم واحد من المسابقة.

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وسجل «ليفاندوفسكي» في كل جولة من جولات مرحلة المجموعات الـ 5 الأولى، ليصبح خامس لاعب في تاريخ دوري الأبطال الذي يتمكن من تحقيق ذلك (بعد ديل بييرو في 1995، ريبروف في 1997، كريستيانو رونالدو في 2017، ونيمار في 2017).

واستمر بايرن ميونخ في عروضه القوية مع المدرب المؤقت هانز فليك، الذي قاد الفريق للفوز بجميع مبارياته الأربع الأولى بنتيجة إجمالية 16-0، لتكون البداية الأفضل على الإطلاق لمدرب في تاريخ العملاق البافاري.

وفي لندن، قاد جوزيه مورينيو فريقه الجديد، توتنهام، للفوز في أول ظهور للبرتغالي مع النادي اللندني في دوري الأبطال، والظهور الأول في ملعب توتنهام الجديد للبرتغالي المحنك.

وفاز توتنهام بنتيجة 4-2 على أولمبياكوس اليوناني، لكن النادي اللندني عانى في بداية المباراة وكان متأخرا بهدفين بعد أقل من 20 دقيقة من بداية المباراة، وهو حدث لم يتكرر من قبل لفريق يقوده المدرب «مورينيو» في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وتألق المهاجم الإنجليزي الهداف، هاري كين، بتسجيله هدفين، ليرفع من إجمالي رصيده في دوري الأبطال إلى 20 هدفا في 24 مباراة فقط لعبها هداف توتنهام، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة ينجح في الوصول إلى حاجز الـ20 هدفًا، محطم الرقم السابق المدون باسم الأسطورة الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (20 هدف بعد أول 26 مباراة).

وتأهل توتنهام رسميًا لدور الـ16 من المسابقة بعد ضمانه احتلال المركز الثاني في المجموعة، ليصبح جوزيه مورينيو هو أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يقود 6 أندية مختلفة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية من المسابقة (بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد وتوتنهام)، وهو كذلك أول مدرب يقود 3 فرق إنجليزية للتأهل إلى دور الـ16 في المسابقة.

ونجح جوزيه مورينيو في قيادة فريقه لقلب تأخره بهدفين إلى فوز في مباراة في دوري الأبطال للمرة الأولى على الإطلاق- بعد أن خسر في 13 مباراة سابقة بهذا السيناريو.