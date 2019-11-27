شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة (1) لدوري الأبطال: 134 ثانية تحبط الريـال وعقدة «توخيل» مستمرة لـ«زيدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد أن خرج بنتيجة التعادل من ملعب سانتياجو بيرنابيو ضد ريـال مدريد بنتيجة 2-2، ليعزز رصيده في المركز الأول بـ13 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن مطارده ريـال مدريد، صاحب الـ 8 نقاط، قبل جولة واحدة فقط من نهاية مرحلة المجموعات.

وأصبح باريس سان جيرمان هو أول نادي فرنسي يحتل صدارة مجموعته في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال للمرة الخامسة منذ بداية النظام الجديد للمجموعات (موسم 2003/2004)، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق لنادي فرنسي.

وتوج مهاجم ريـال مدريد كريم بنزيمة مشاركته رقم 100 بشكل أساسي في دوري الأبطال (ثاني فرنسي يحقق ذلك في تاريخ المسابقة بعد الظهير الأيسر باتريس إيفرا) بتسجيله هدفي فريقه في المباراة، ليرفع إجمالي أهدافه في المسابقة إلى 64 هدف (52 هدف مع ريـال مدريد)، ليستمر في الحفاظ على مكانه كرابع أفضل هداف في تاريخ المسابقة، على بعد 7 أهداف من معادلة الهداف التاريخي الثالث (راؤول جونزاليس: 71 هدف).

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم ريـال مدريد بهدفي «بنزيمة» حتى قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، لكن هدفين متتاليين في 134 ثانية من جانب الضيوف عن طريق كيليان مبابي وبابلو سارابيا أعادا الفريق الفرنسي للمباراة، والذي أصبح اسرع فريق زائر يسجل هدفين في شباك ريـال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تاريخ المسابقة.

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وتألق حارس مرمى ريـال مدريد السابق وحارس باريس سان جيرمان الحالي، كايلور نافاس، وقدم مباراة كبيرة بتصديه لـ10 محاولات من جانب فريقه السابق (رقم قياسي لحارس من باريس سان جيرمان في المسابقة)، من بينهم 6 تسديدات من داخل منطقة الجزاء، ليحرم فريقه السابق من تحقيق الفوز على النادي الباريسي والانتقام من نتيجة مباراة الدور الأول في المجموعة (3-0 لصالح باريس).

وضمن ريـال مدريد الوصول لدور الـ16 من دوري الأبطال للموسم رقم 23 على التوالي في سلسلة هي الأفضل لفريق في تاريخ المسابقة بشكلها الحالي (بداية من موسم 1992/1993)، لكن الفريق تأكد احتلاله للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف النادي الباريسي، وواصل المدرب زين الدين زيدان إخفاقه ضد الألماني توماس توخيل، الذي أصبح المدرب الثالث الذي يفشل «زيدان» في تحقيق الفوز عليه من بين جميع المدربن الـ18 الذين واجههم في دوري الأبطال، إذ يعتبر سجله ضد المدرب الألماني هو الأسوأ على الإطلاق (4 مباريات: 3 تعادلات وهزيمة).

وفي تركيا، فشل جالطا سراي في تحقيق الفوز على معقله وسقط في فخ التعادل بنتيجة 1-1 ضد ضيفه، كلوب بروج البلجيكي.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدف حتى الدقيقة 92 من زمن المباراة عندما أدرك الضيوف نتيجة التعادل بواسطة لاعب الوسط السنغالي كريباندياتا، ليستمر النادي البلجيكي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين ارتفع رصيد النادي التركي إلى نقطتين.

ويحتاج الأتراك للفوز في الجولة الأخيرة على باريس سان جيرمان في فرنسا مع تعثر كلوب بروج ضد ريـال مدريد في بلجيكا لضمان التأهل للدوري الأوروبي.