دعوات لمقاطعة اعتزال ياسر القحطاني نجم الهلال السعودي السابق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

دعت بعض جماهير الهلال السعودي، لمقاطعة مباراة اعتزال قائد الفريق الأسبق ياسر القحطاني، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.



ودشنت جماهير الهلال الغاضبة "هاشتاج" تحت شعار (مقاطعة حفل اعتزال القحطاني)، معبرين فيه عن استيائهم من توجيه اللاعب دعوة خاصة لبعض الإعلاميين الذين يرون أنهم أساؤوا للهلال، وقللوا من شأنه حسب وصفهم.

وكان عبد العزيز المريسل، الإعلامي المعروف بدعمه وتشجيعه لنادي النصر السعودي، قد نشر صورة من الدعوة التي تلقاها لحضور حفل اعتزال القحطاني.

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وعلق المريسل عبر تويتر: "شكرًا للصديق ياسر القحطاني على توجيه دعوة شخصية لي لحضور حفل اعتزاله، تمنياتي لك بالتوفيق أبو عبد العزيز في حياتك الشخصية والعملية، تنويه: الدعوة وصلتني من يوم الجمعة الماضي".

وكان القحطاني أعلن عن مشاركة الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون والكوري لي يونج بيو في مباراة اعتزاله، بالإضافة إلى السورى عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة.

وسيخوض فريق خاص بياسر القحطاني المباراة، معززًا بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، وذلك في مواجهة الهلال.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 حتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.