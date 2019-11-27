الصحافة القطرية تهاجم منتخب بلادها بعد الخسارة المذلة أمام العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أبدت الصحف القطرية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أسفها للخسارة التي تعرض لها الفريق القطري أمام نظيره العراقي 1 2/ في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24).



وعنونت مجلة"ستاد الدوحة": "العنابي ينقاد إلى خسارة مفاجئة أمام العراقي"، حيث أكدت الصحيفة أن الفريق العراقي نجح في تحقيق الفوز مستغلًا عدم استثمار المنتخب القطري لبدايته الجيدة في الربع الساعة الأولى من المباراة.

وأضافت المجلة القطرية، أن منتخب بلادها أدخل نفسه في حسابات التأهل المعقدة بشكل مبكر للغاية، خاصة بعد الفوز الذي حققه الفريق الإماراتي على نظيره اليمني 3 / صفر في المجموعة ذاتها.

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أما صحيفة "الشرق"القطرية، فذكرت في عنوانها : "الأدعم يخسر أمام نظيره العراقي افتتاح خليجي 24"، حيث أكدت أن الفريق القطري لم يستثمر الفرص العديدة التي سنحت له خلال المباراة.

ووصفت صحيفة "الراية" هزيمة المنتخب القطري في افتتاح البطولة بالتعثر، حيث عنونت " العنابي يتعثر في أول خطوة".

وأضافت الصحيفة أن المنتخب القطري خيب أمال جماهيره بالهزيمة في مباراة الافتتاح على أرضه وبين جماهيره.

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة الأولى من البطولة إلى جانب منتخبي الإمارات واليمن، والتي أٌقيمت بالأمس وشهدت فوز الأول 3 / صفر.