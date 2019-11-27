العرض المادي حائل على انضمام إبراهيموفيتش لفريق ميلان الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن تطور جديد في مفاوضات السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للانتقال إلى ميلان.



وكان إبرا قد ربط نفسه بالانتقال إلى نادي هاماربي السويدي، بعد أن نشر عبر حسابه الشخصي بشبكة "إنستجرام"، صورة لقميص النادي يحمل اسمه.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن جماهير ميلان تنفست الصعداء، بعد أن علمت أن إبرا سيكون عضوًا في النادي السويدي.

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بينما أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إبرا سيكون أيضًا مشاركًا في ملكية نادي هاماربي.

وأشارت "لاجازيتا" إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين ميلان وإبرا، وتدور كل الاختلافات فقط حول الأمور المادية.

وأوضحت أن ميلان عرض مليوني يورو فقط على إبرا خلال أول 6 أشهر من العقد المقترح أن يمتد لـ 18 شهرًا، بينما يطلب النجم السويدي الحصول على 3 ملايين.

وشددت الصحيفة الإيطالية على أن إبرا يرى ميلان كاختيار أول له في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان إبرا أعلن رحيله رسميًا عن لوس أنجيليس جالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل، وبالتالي فإنه سينتقل مجانًا إلى وجهته المقبلة.