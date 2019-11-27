عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يقدم الخليج 365 موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الاربعاء بتاريخ 27-11-2019 تشكيلة المباراة والقنوات الناقله في دوري أبطال أوروبا



توقيت لقاء رياضي برشلونة وبروسيا دورتموند، حيث يقوم باستضافة نادي برشلونة الإسباني قرينه فرقة رياضية في روسيا دورتموند الألماني، في مؤتمر ناري وصلب بين الفرقتين، ولذا عند وصول عقارب الساعة العاشرة بحسب ميقات القاهرة عاصمة مصر، والحادية عشر بحسب ميقات المملكة العربية المملكة السعودية، من عشية يوم يوم الاربعاء، المتزامن مع 27 تشرين الثاني الحاضر، على استاد الكامب نو، في إطار ماتشات الجولة الخامسة من ماتش بطولة منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويدخل نادي برشلونة المسابقة في مواجهة في روسيا دورتموند لتلبية وإنجاز التفوق وحصد النقط الثلاثة، ولذا في المسابقة الشاقة بشكل كبير على كلا الفرقتين، حيث اختتمت المسابقة بين برشلونة وبروسيا دورتموند بالتعادل السلبي، في مسابقة الذهاب التي اقيمت في الجولة الأولي من دور المجموعات، ويحتل نادي برشلونة أسبقية جدول مواعيد مقر المجموعة السادسة بمجموع 8 نقط، ومع فارق نقطة واحدة لاغير عن فرقة رياضية في روسيا دورتموند ذو الوصافة

موعد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم الاربعاء بتاريخ 27-11-2019 تشكيلة المباراة والقنوات الناقله في دوري أبطال أوروبا

يتلاقى الیوم في محيط مسابقات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم 2019 / 2020 ، فريقي برشلونة وبروسیا دورتموند ولذا على أرض ملعب الكامب نو في إسبانیا ، البارسا متقدم في ترتيب ترتیب المجموعة برصید 8 نقط ، حیث إستطاع من التفوق في مباراتین وتعادل في مثلھم ، ماتش الجولة الماضیة كانت في مواجهة فرقة رياضية سلافیا براج في الـ5 من شھر تشرين الثاني القائم.

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وإنتھت بنتیجة التعادل السلبي بلا أھداف ، لقاء رياضي ھامة للفرقة الرياضية الكتالوني الیوم حتي يقدر على من الإستمرار علي طليعة المجموعة ، أما فرقة رياضية بروسیا دورتموند فیحتل المقر الـ2 برصید 7 نقط ، حیث إستطاع من النجاح في مباراتین وتعادل في لقاء رياضي وتلقي الھزيمة في مثلھا.

يعرض على شاشة قناة دقة عرض مرتفعة sports Bein. في الجولة الخامسة من بطولة منافسات دوري أبطال أوروبا والتي سوف تكون عند وصول عقارب الساعة العاشرة ً عشية بتوقیت القاھرة , والحادية عشر عشية بتوقیت العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة أمام بروسيا دورتموند على النحو التالي: حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جونيور فيربو – كليمون لونجليه – صامويل أومتيتي – سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي – لويس سواريز.