شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. مران خفيفا للأحمر لتجنب الإجهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى لدور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا بعد غد ، الجمعة، بإستاد رادس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت تونس. كان فريق الأهلي قد خاضه مرانه الأول بتونس أمس ، الثلاثاء، على ملعب الجامعة بالعاصمة التونسية وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أن يكون المران خفيفًا لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد بعد خوض مباراة الجونة أمس الأول في الدوري وبعد رحلة الطيران اليوم من الغردقة إلى تونس. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وتضم قائمة الأهلي لمواجهة النجم ، 22 لاعباً ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

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