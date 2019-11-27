شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الأهلي .. مران خفيفا للأحمر لتجنب الإجهاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة الأهلي لمواجهة النجم ، 22 لاعباً ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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