شكرا لقرائتكم نبيل حبشي: دخول جماهير الأهلى إلى ستاد رادس من خلال جواز السفر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نبيل حبشي، السفير المصري في تونس إنه تم الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم على حضور 500 مشجع لمباراة الأهلي والنجم الساحلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد رادس بالعاصمة التونسية في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن دخول جماهير الأهلي إلى المباراة على استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في لقاء العودة في مصر في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح أن كافة الترتيبات مع الجامعة التونسية تتم بشكل مثالي؛ لتسهيل دخول جماهير الأهلي إلى المباراة لدعم الفريق في مواجهة النجم الساحلي.

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ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة النجم ، 22 لاعباً ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.