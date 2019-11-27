شكرا لقرائتكم السفير المصري بتونس: سعيد بتوجد الأهلى فى رادس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن الأهلي يبقى نموذجا مشرفا للكرة العربية والإفريقية، وهو خير سفير لهما، مؤكدًا أنه يتوقع فوز الأهلي على النجم الساحلي في مواجهة الفريقين المقبلة نظرا للمستوى المتميز الذي يقدمه الأهلي خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والتي استمرت ملامحها بشدة في الرباعية المميزة التي حققها الفريق أمس الأول علي حساب الجونة في الدوري.
وأوضح السفير نبيل حبشي أن الأهلي يبقى بمثابة نموذج يحتذى به الجميع، في ظل الصورة المشرفة التي تظهر بها جميع بعثاته الرياضية في الخارج، والتي تعكس مدى الاحترافية التي تدار بها منظومة العمل داخل نادي القرن، وتنال إشادة واحترام وتقدير الجميع.
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