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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال افريقيا



يستضيف فريق النجم الساحلي التونسي نظيره الأهلي المصري، ضمن مواجهات الجولة الأولي بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

ملعب المباراة



موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال افريقيا..ويحل أبناء الخواجة السويسري رينيه فايلر ضيوفا على ليتوال التونسي في يوم الجمعة القادم في تمام التاسعة مساءً بالملعب الاولمبي في رادس .

مجموعة الاهلى



و أوقعت القرعة النادي الأهلي بالمجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي و الهلال السوداني ، ونادي بلاتينيوم الزيمبابوي.



مران الاهلي









وواصل النادي الأهلي تدريباته في تونس، اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويتدرب الأهلي حالياً على ملعب الجامعة التونسية قبل السفر لرادس لخوض المباراة المرتقبة، في الوقت الذي يترأس البعثة عضوي مجلس الإدارة خالد مرتجي ومهند مجدي.

السفير المصري فى تونس يذلل العقبات



وقام السفير المصري في تونس نبيل حبشي بتذليل كل العقبات للنادي الأهلي منذ وصوله فيما يخص حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، ومن المقرر أن يعود الأهلي للقاهرة بعد المواجهة وبالتحديد يوم 30 نوفمبر على متن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق.





علي جانب أخر،يختتم الأهلي غدا (الخميس)،استعداداته للمواجهة الصعبة والمرتقبة التي ستجمعه بمضيفه النجم الساحلي التونسي غد ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا،وسيؤدي الفريق الأحمر مرانا قويا يستقر فيه الجهاز الفني علي التشكيل الأساسي المقرر ان يبدأ به لقاء الغد أملا في الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث في رحلة البحث عن اللقب الافريقي.

فايلر يذاكر النجم

وتسلم رينيه فايلر،مؤخرا تقريرا فنيا عن فريق النجم الساحلي وأهم نقاط القوة والضعف بصفوفه، بجانب تسجيلات لأخر مباريات الفريق بمسابقة الدوري التونسي، وأيضا مبارياته في الأدوار التمهيدي للبطولة الإفريقية.