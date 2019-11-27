شكرا لقرائتكم محمد حليم: حرس الحدود يعيش حالة من النشوة في النتائج خلال الفترة الحالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حليم في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : الفريق يضم حاليا مجموعة من العناصر المميزة التي تخلق مزيج بين الخبرة والشباب، وهو ما يمنح الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري أفضلية في اختيار عناصر كل مباراة.
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