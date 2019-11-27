شكرا لقرائتكم محمد حليم: حرس الحدود يعيش حالة من النشوة في النتائج خلال الفترة الحالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمد حليم المدرب العام لفريق حرس الحدود ، ان الفريق يعيش حالة من النشوة في النتائج خلال الفترة الحالية واخرها الفوز أمس علي فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف في الدوري.

وقال حليم في تصريحات لقناة " تايم سبورت " : الفريق يضم حاليا مجموعة من العناصر المميزة التي تخلق مزيج بين الخبرة والشباب، وهو ما يمنح الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري أفضلية في اختيار عناصر كل مباراة.

وقال المدرب العام لحرس الحدود ان عمرو الحلواني ظهير أيسر الفريق يقدم مستوى مميز جدا منذ بداية الدوري، مؤكدا ان الحلواني يعيد اكتشاف نفسه هذا الموسم مرة أخرى، بعد نجاحه في احراز 4 اهداف ينافس بها علي لقب هدفي الدوري للموسم الحالي.