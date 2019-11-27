شكرا لقرائتكم ميودراج يستدعى الثنائى محمد الشامى ومحمد حمدي زكى لمباراة الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش ، الثنائى محمد الشامى ومحمد حمدى زكى لاعبا الفريق للسفر من الاسماعيلية للأسكندرية استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندرى .

وغاب محمد الشامى عن مواجهة الجزيرة الاماراتى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى مباراة الذهاب بينما غياب محمد حمدى زكى لأسباب فنية .

ووصلت منذ قليل بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة قادمة من الامارات بعد نهاية مباراتها مع الجزيرة الاماراتى وتتوجه البعثة فى الوقت الحالى للاسكندرية استعداداً لمواجهة زعيم الثغر

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وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش صفحة البطولة العربية بعد نهاية موقعة الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال نظرًا لضيق الوقت، حيث يستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.

كان الإسماعيلي قد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس، الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب