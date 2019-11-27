شكرا لقرائتكم أحمد مدبولى يغيب عن مباراة الإسماعيلي والاتحاد لحصوله على الإنذار الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخلف أحمد مدبولى لاعب النادى الإسماعيلى عن السفر مع فريقه للأسكندرية بعد الوصول للقاهرة بسبب غيابه عن المواجهة المقبلة مع الاتحاد السكندرى بسبب الايقاف للحصول على الانذار الثالث.

ووصلت منذ قليل بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة قادمة من الامارات بعد نهاية مباراتها مع الجزيرة الاماراتى وتتوجه البعثة فى الوقت الحالى للاسكندرية استعداداً لمواجهة زعيم الثغر

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وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش صفحة البطولة العربية بعد نهاية موقعة الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال نظرًا لضيق الوقت، حيث يستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.

كان الإسماعيلي قد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس، الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.