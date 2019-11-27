المنتخب الجزائري ينافس على أربع جوائز للاتحاد الإفريقي لعام 2019









اسماء السيد - كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المرشحين على كافة جوائزه لعام 2019، والتي سيكشف خلالها النقاب عن الفائزين مطلع العام القادم.

وسينافس لاعبو المنتخب الجزائري الذين أحرزوا كأس أمم إفريقيا الأخيرة على اربع جوائز رئيسية، وهي جائزة افضل لاعب وأفضل مدرب وافضل منتخب وافضل لاعب محلي .

هذا ورشح لجائزة افضل لاعب إفريقي اربعة جزائريين، هم اسماعيل بناصر (الذي اختاره الاتحاد الإفريقي افضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019)، و رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح ، في قائمة بلغ عددها 30 لاعباً.

اما جائزة افضل لاعب إفريقي يلعب في أحد الدوريات الإفريقية، فقد رشح لها مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي الذي لعب الموسم الماضي ضمن صفوف نادي الترجي التونسي، وقاده لإحراز لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي .

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كما سينافس الجزائري جمال بلماضي على جائزة افضل مدرب بعدما ترك بصمة كبيرة على أداء ونتائج منتخب بلاده في الاستحقاق القاري، ضمن قائمة تضم تسعة مدربين آخرين من بينهم صديقه اليو سيسي مدرب منتخب السنغال.

كما رشح الاتحاد الإفريقي منتخب الجزائر للمنافسة على جائزة افضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2019 ، إلى جانب منتخبات السنغال ومدغشقر و تونس و نيجيريا.

وتبدو الجزائر فرصتها مواتية للحصول على جائزتين هذا العام ، تتمثل الأولى في جائزة افضل منتخب بالقارة ، نظراً لما قدمه "الخضر" خلال العام الجاري ، حيث ظهروا بأداء راقٍ في كأس الأمم الإفريقية ، كما سجلوا تطوراً كبيراً في أدائهم عندما سحقوا منتخب كولومبيا بثلاثية في مباراة ودية ، ثم أسقطوا زامبيا بخماسية نظيفة في في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، ثم انتصروا على بوتسوانا بهدف نظيف.

فيما تتمثل الجائزة الثانية بإقتراب حسم جمال بلماضي جائزة افضل مدرب لصالحه، بعدما ربط الخبراء نتائج أداء الجزائر بما قدمه من عمل فني كبير، مما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية يرشحانه أيضاً كأفضل مدرب في العالم عن العام الجاري.

وبحسب الخبراء، فإن جائزة افضل لاعب إفريقي تبدو صعبة على الرباعي الجزائري ، الذين سجلوا تراجعاً في مستواهم على مستوى أنديتهم ، حيث يغيب رياض محرز عن تشكيلة مانشستر سيتي الإنكليزي، بينما يعاني اسماعيل بناصر مع نادي ميلان الإيطالي من تعثر متواصل في "الكالتشيو"، فيما لم يظهر محمد بلايلي بشكل مؤثر مع نادي الأهلي السعودي ، في وقت يواصل المهاجم السنغالي ساديو ماني تألقه اللافت مع ليفربول، إذ يتواجد في افضل رواق ليكون الافضل في العالم وليس في إفريقيا فحسب.

